Названы две «смертельные» ошибки США

Названы две смертельные для Соединенных Штатов ошибки администрации президента Джозефа Байдена. Их описал в статье для издания Japan In-depth японский журналист и политолог Есихиса Комори.

По мнению Комори, работавшего в США много лет, избрание такого «слабого президента», как Байден — повод беспокоиться за Соединенные Штаты и их статус сверхдержавы.

Он считает, что ключевые ошибки новой американской власти — это «неспособность справиться с глубоким социально-политическим кризисом и расколом в стране, неумение и нежелание противодействовать настоящему врагу Америки — Китаю».

Публицист отметил, что с приходом демократа к власти Соединенные Штаты потеряли привлекательный «маскулинный» внешнеполитический образ страны.

В январе текущего года российский сенатор Алексей Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации нового президента США Джо Байдена. По его словам, значительная часть американцев — против нынешнего главы государства.