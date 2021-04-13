ФСБ задержала члена запрещенного религиозного движения в Иванове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ивановской области сторонника запрещенного в России религиозного движения «Таблиги Джамаат». Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремисткой организации»).

Уточняется, что экстремист принимал участие в религиозных обрядах организации и занимался пропагандой ее идеологии.

Ранее сообщалось, что сотрудники силового ведомства предотвратили теракт в Крыму. Двое россиян 1992 и 1999 годов рождения планировали нападение с использованием взрывных устройств на образовательное учреждение в Симферополе, а затем сбежать в Сирию через Украину и Турцию. Подозреваемые оказались членами запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ).