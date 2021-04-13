Российского стендапера задержали с наркотиками

Московские полицейские задержали российского стендап-комика Алексея Рябчикова. У него нашли пакетик с запрещенным наркотическим веществом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным журналистов, сотрудники МВД остановили Рябчикова во дворе жилого дома. При обыске они обнаружили у комика пакетик с мефедроном. При этом стендапер отрицал обвинения и утверждал, что в пакетике снотворное.

В настоящее время мужчина находится в отделении полиции. Следователи сообщили, что проведут экспертизу, чтобы выяснить, какое вещество было с собой у Рябчикова.

Ранее полицейские задержали с наркотиками звезду популярного российского реалити-шоу «Пацанки» Диану Субботину. Во время досмотра у нее нашли пакет с порошком под шапкой, а еще один — в бюстгальтере. По словам следователей, в пакетах находилось 0,9 грамма наркотического вещества мефедрон. В настоящее время Субботина находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.