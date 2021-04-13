Тайсон Фьюри отреагировал на вызов чемпиона UFC в тяжелом весе

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри отреагировал на вызов камерунского бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнсиса Нганну. Об этом сообщает The Mirror.

Нганну признался, что хотел бы сразиться с Фьюри по правилам бокса. Британец в свою очередь отметил, что не против встречи с африканцем, известным по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он пообещал разобраться с чемпионом промоушена в тяжелом весе после схватки с соотечественником Энтони Джошуа.

Нганну завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, одолев американца Стипе Миочича. На счету 34-летнего бойца 16 побед при трех поражениях.

На счету 32-летнего Фьюри 30 побед и ни одного поражения. Тяжеловес удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Планируется, что он проведет поединок против Джошуа, который удерживает четыре чемпионских пояса.