Украинца осудят за призывы в соцсетях изменить границы страны

Жителя Мариуполя осудят за пропаганду войны и призывы изменить границы Украины в социальных сетях. Об этом сообщает портал «Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 50-летний мариуполец через свой профиль в одной из социальных сетей распространял такие материалы с 2018 по 2020 год.

Досудебное расследование завершено. Максимальное наказание по части 1 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность») и статьи 436 («Пропаганда войны») Уголовного кодекса Украины — до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В конце марта Офис генерального прокурора Украины заподозрил в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность трех членов общественного объединения «Украинский выбор», которую возглавляет руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, за организацию и проведение референдума о статусе Крыма в 2014 году.