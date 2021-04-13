Глава МИД Украины заявил о невозможности страны стать частью «русского мира»

Украина является частью западного мира и никогда не станет частью «русского мира». Об заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова приводит ТАСС.

«Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит России уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России», — сказал он.

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30 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который ранее говорил, что русскоязычная культура принадлежит украинцам, заявил, что граждане должны не отказываться от русского языка, а использовать его для «контрпропаганды» против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался Совету Европы на проблему нарушения прав русскоязычного населения на Украине. Он напомнил, что с сентября 2020-го на Украине начался процесс «выдавливания языков нацменьшинств» из общественной и образовательной сфер, и подчеркнул, что Россия особенно обеспокоена данными нарушениями.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью «русского мира». По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Песков отметил, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с «русским миром» культурными и историческими связями. Он добавил, что Россия для продвижения идей «русского мира» на Украине будет придерживаться мягкой силы.