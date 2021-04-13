Определено количество услуг российских риелторов в теневой зоне

Эксперты в сфере жилой недвижимости определили количество риелторских услуг в России, которые оказываются в теневой зоне. Подобная ситуация приводит к увеличению риска мошенничества с объектами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсения Беленького.

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Беленький отметил, что услуги в сфере недвижимости в стране предоставляют в общей сложности около 500 тысяч человек. Почти 70 процентов услуг находится в теневой зоне — «серой» и «черной»; это значит, что риелторы не регистрируются, не трудоустраиваются и не платят налоги.

По словам функционера ОНФ, именно в теневой зоне совершаются почти все преступления с недвижимостью. В качестве способа «обеления» сферы Беленький предложил регистрировать риелторов как самозанятых. Имея подобный статус, специалисты смогут работать и платить налоги.

В феврале 2021 года президент России Владимир Путин во время встречи с главами думских фракций пообещал разобраться с мошенниками на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами. Глава государства подчеркнул необходимость внимательно рассмотреть вопрос и отметил, что поручит его экспертам в правительстве.

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