Американского посла пригласили в Кремль после беседы Путина и Байдена

Посла США в России Джона Салливана пригласили в Кремль после беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.

По данным собеседника агентства, американский дипломат встретился с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. «В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», — заявил источник.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Американский лидер отметил, что по-прежнему надеется построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией. По информации Кремля, в ходе беседы были также затронуты вопросы стратегической безопасности, контроля над вооружениями, ситуации в Афганистане и глобального изменения климата.

7 апреля стало известно, что США планируют назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2». Politico пояснило, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. В тот же день Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода, однако окончательного решения по ним до сих пор нет.