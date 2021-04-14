Бывшего замглавы Генштаба будут судить за долг по ипотеке

Бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, генерал-полковника Халила Арсланова будут судить за долг по ипотеке, которая была оформлена в Банке ВТБ. До этого следствие арестовало недвижимость для погашения ущерба по уголовному делу, сообщает «Коммерсантъ».

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В 2018 году Арсланов взял в банке кредит в размере восьми миллионов рублей под 9,5 процента годовых и должен был выплатить сумму через 74 месяца. На полученные средства бывший замглавы Генштаба приобрел двухкомнатную квартиру на улице Берзарина в жилом комплексе «Октябрьское Поле». Однако с марта 2020 года он не смог вносить платежи.

В итоге Банк ВТБ направил иск в Хорошевский районный суд столицы, чтобы взыскать с Арсланова и его супруги более 4,4 миллиона рублей или забрать в счет долга квартиру. Представители Арсланова заявили, что генерал-полковник не являлся владельцем объекта, а выступал заемщиком, так как квартира предназначалась семье его сына. После увольнения отца с должности мужчина якобы хотел оформить собственность на себя, но ему отказали.

Уголовное дело в отношении Арсланова из-за мошеннических действий возбудили в октябре 2019 года. В январе 2020-го его обвинили в особо крупном мошенничестве на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей. Оно касалось исполнения контрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013-2017 годах. В феврале 2020-го главный свидетель по делу признался, что оговорил генерал-полковника.

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