У арестованного замглавы Генштаба вымогали миллионы и грозили расправой

Неизвестные вымогают у сына арестованного заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова 150 миллионов рублей, угрожая в случае отказа «сгноить» его в лагере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Арслан Арсланов обратился с заявлениями о вымогательстве к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и генпрокурору Игорю Краснову.

В своих обращениях сын генерала сообщил, что 12 февраля с неизвестного номера ему пришло СМС: «Арслан, это отец. Внимательно прочитай и сделай все, как я написал. Сегодня в 20.00 позвони на этот номер телефона, человека зовут Игорь Борисович, он из МО РФ. Внимательно его выслушай и сделай все точно так, как он скажет. Это единственный шанс. Никому не слова, будет утечка, люди откажутся помогать».

Арсланов-младший понял, что сообщение прислал не его отец, а посторонний человек, поэтому проигнорировал, также как и другие поступившие ему сообщения в Telegram. В них отправитель интересуется, почему сын генерала отказывается от общения.

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Следующее послание уже пришло с угрозами. В нем неизвестный требует 150 миллионов рублей в американской валюте и предупреждает: «сделаю все, для того, чтобы твой папенька сгнил в лагере, если конечно доживет до суда».

Арсланов-младший считает угрозы реальными и отмечает, что вымогатели могут быть связаны с участниками расследования уголовного дела в отношении отца.

В СКР и Генпрокуратуре пообещали провести проверку по заявлению о вымогательствах. Источник в правоохранительных органах предположил, что угрозы могут исходить не от силовиков, а от мошенников, решивших нажиться на ситуации генерала.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов одновременно руководил главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи российской армии. Его задержали в Москве 7 февраля и в тот же день военный суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Генерала обвиняют в особо крупном мошенничестве на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей. Оно касается исполнения контрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013-2017 годах.

Арсланов не признает своей вины, а главный свидетель по делу заявлял, что оговорил генерала.

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