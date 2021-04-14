Российские школьники смогут изучить исчезающий язык северного народа по учебнику

Гаврил Курилов с разработанным им юкагирским алфавитом, 1983 год

Букварь языка народа лесных юкагиров впервые издадут в 2021 году в Якутии, заявила директор Федерального института родных языков народов РФ, профессор Лариса Маршева. Ее слова передает ТАСС.

По словам специалиста, данный язык находится под угрозой исчезновения, его изучают всего 29 школьников. Маршева полагает, что проблемой в изучении языков народов Севера становится отсутствие учебников, которые необходимо вывести в федеральный перечень. Руководитель отдела кочевого образования Федерального института родных языков Наталья Ситникова также пояснила, что в комплект должны входить учебник, словарь, методическое пособие для учителя и электронная форма учебника.

Проблема отсутствия учебников актуальна для вепского, долганского, кетского, нганасанского, ненецкого, энецкого, селькупского и негидальского языков, добавила Маршева.

Всего в России насчитывается 45 коренных малочисленных народов, 40 из них относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков заявил, что интернет-портал по языкам и наследию коренных народов Арктики запустят в 2022 году. Его будет разрабатывать команда из арктических государств, которая проведет интервью с аборигенами, соберет архивные материалы о культурном и историческом наследии.