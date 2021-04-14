Названы самые дорогие регионы России для отдыха

Доцент кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Никольская назвала самые дорогие регионы страны для отдыха в апреле. Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».

По словам Никольской, самые дорогие туры можно найти на Сахалине и Курильских островах. Например, семидневная поездка в этот регион на одного человека обойдется примерно в 93 тысячи рублей, перелет не включен в стоимость.

Кроме того, отдых на Алтае также труднодоступен — стоимость размещения в отелях высшей категории или в отдельных коттеджах может достигать до 80 тысяч рублей в сутки.

Также эксперт отметила, что рекордно дорогие путевки предлагают и черноморские российские курорты. Так, например, недельное проживание в кемпинге в Сочи обойдется двум туристам в 148-182 тысячи рублей, перелет оплачивается отдельно.

Никольская добавила, что для семьи из двух взрослых и двух детей самый дорогой апрельский тур в Ялту составит 300 тысяч рублей — размещение в четырехзвездочном отеле на базе «все включено».

Ранее в апреле россиянин отдохнул в Сочи и описал цены на курорте фразой «будто мы в Монако». Так, по словам путешественника, в первую очередь ему не понравились автомобили таксистов, поскольку водители ездят на машинах плохого качества. Среди минусов петербуржец упомянул «неоправданно высокие цены» на жилье и рестораны и «ужасную еду», не стоящую таких денег.