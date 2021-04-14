Раскрыты расходы заказчиков на убийство вора в законе Альберта Рыжего

Заказчики убийства вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего) заплатили подозреваемому Матлабу Султанову около 1,5 миллиона рублей. Об этом среду, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

На эти деньги киллер снимал квартиру в элитном жилом комплексе «Алые паруса», а также оплачивал абонементы в фитнес-клуб для себя и своей подруги. Кроме того, Султанов платил за аренду запасной квартиры, в которой его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина признался в убийстве, однако заявил, что не получал за него денежное вознаграждение.

Об убийстве Рыжего в фитнес-центре ЖК «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.

Следователи прорабатывают две версии убийства Гейдарова. По одной из них, причиной убийства могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули).