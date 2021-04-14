В Крыму предотвратили шесть терактов за год

В Крыму в 2020 году спецслужбы предотвратили шесть терактов и десять преступлений террористической направленности. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Также в регионе выявили 23 преступления, связанных с экстремизмом, добавил он. «Статистика свидетельствует о непростой оперативной обстановке в регионе», — резюмировал Патрушев, напомнив, что в текущем, 2021 году, уже был предотвращен теракт 9 апреля.

По его словам, жители полуострова считают, согласно опросам, реальной угрозой распространение идеологии терроризма и экстремизма внутри Крыма.

Ранее 14 апреля Патрушев заметил, что в регионе сохраняется угроза терактов из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины. По его словам, эти государства пытаются дискредитировать политику России и нанести ущерб ее имиджу на международной арене.