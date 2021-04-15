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Путин раскритиковал унижающие людей правила в социальной сфере

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин раскритиковал унижающие людей подзаконные акты в социальной сфере. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 15 апреля.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», — сказал он на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По его словам, необходимо избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей».

Кроме того, Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах.

В декабре 2018 года Путин заявил о «вечности» бюрократии в России. По его словам, нужно выстраивать определенные правила работы этой бюрократии.

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