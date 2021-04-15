Телеведущая забыла купить антидепрессанты и рассказала о проблемах со здоровьем

Ведущая британского ток-шоу Loose Women («Свободные женщины») Фрэнки Бридж (Frankie Bridge) пожаловалась на проблемы со здоровьем после того, как забыла вовремя купить антидепрессанты. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Бридж, у нее начался сильный синдром отмены — реакция организма на прекращение принятия лекарств, вызывающих привыкание. Это состояние напугало женщину, потому что раньше она не подозревала, насколько сильно нуждается в таблетках.

«Я чувствовала себя совершенно отвратительно, у меня были симптомы абстиненции (болезненное состояние, связанное с резким прекращение употребления лекарств — прим. "Лента.ру"), сильно кружилась и болела голова, меня тошнило», — заявила телеведущая. Она добавила, что у нее резко упало настроение: женщина постоянно хотела плакать и все время лежать в постели.

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