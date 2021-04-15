Персонажа Идриса Эльбы в «Лютере» назвали «недостаточно черным»

Персонажа чернокожего британского актера Идриса Эльбы из сериала «Лютер» назвали «недостаточно черным». Об этом пишет The Times.

Как утверждает глава департамента BBC по этническому разнообразию Миранда Уэланд, герой Эльбы Лютер не соответствует достоверному образу выходца из Африки. По словам эксперта, персонаж ведет себя больше как типичный белый, а расовое меньшинство в его лице отражается лишь поверхностно.

Издание привело следующие тезисы Уэланд: у Лютера нет друзей его расы, а также он не употребляет демонстративно блюда традиционной кухни карибских островов. Эксперт заявила, что создателям сериала следовало бы более тщательно подойти к проработке персонажа, чтобы герой не выглядел столь дистанцированным от корней.

В свою очередь, в соцсетях Уэланд обвинили в расизме. Пользователи Twitter утверждают, что эксперт оперирует в своем заявлении расхожими стереотипами в отношении чернокожего населения.