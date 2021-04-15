Россия продлила ограничения на полеты в Великобританию до 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.

«С 00:00 15 апреля 2021 года до 23:59 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией», — уточняется в сообщении.

Ранее в марте правительство ввело новый запрет на полеты в Соединенное Королевство в связи с выявлением нового штамма коронавируса.

Впервые российские власти объявили о прекращении авиасообщения в декабре 2020 года. Запрет коснулся как регулярных, так и нерегулярных рейсов, при этом бизнес-авиация могла совершать полеты только по специальному разрешению оперштаба.