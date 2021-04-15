Стало известно о прибытии турецких военных в Донбасс

В Донбасс прибыли 150 турецких военных. Об этом Telegram-каналу WarGonzo стало известно от источников в Мариуполе.

В город переброшено около роты военнослужащих, по комплекции напоминающих бойцов спецназа.

«Вероятнее всего, это те, кто будет координировать действия и нарезать задачи для боевиков с севера Сирии, которых Турция набирает для отправки на Украину. По карабахской схеме», — сказано в сообщении.

По данным источников, на мариупольском направлении наблюдается скопление тяжелой техники и появление специалистов из стран НАТО.

Накануне WarGonzo сообщил, что в Донбассе заметили польских военных.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Последний заявил, что Россия аннексировала Крым, и поддержал вступление Украины в НАТО.