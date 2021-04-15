Украина заочно арестовала 12 российских самолетов

Украинский суд заочно арестовал 12 российских самолетов за полеты в Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины.

Речь идет о самолетах Boeing и Airbus одного из российских перевозчиков. Ранее был наложен арест на 199 лайнеров, совершавших регулярные пассажирские рейсы на полуостров. Прокуратура обратилась в Интерпол для объявления 109 самолетов в международный розыск.

В феврале сообщалось, что Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, летавших в Крым: молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA.

Киев считает присоединение Крыма к России в 2014 году оккупацией и рассматривает полеты на полуостров как нарушение международного права и подрыв украинского суверенитета.