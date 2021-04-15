Российскую блогершу уволили с работы после жалобы на отключение света

Российскую блогершу и многодетную мать Александру Бутошину из поселка Кадом Рязанской области уволили с работы. Женщина связала решение руководства с ее жалобой на отключение света из-за долга почти в две тысячи рублей. Об этом сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия».

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Бутошина неофициально работала уборщицей в местном кафе «Березка», относящемся к районному потребительскому обществу. Женщина планировала написать заявление о приеме на постоянную работу, однако руководство попросило ее не выходить на смену из-за ее проблем «с долгами и информационным шумом».

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в потребительском сообществе, отметив, что Бутошину не увольняли, так как она не была трудоустроена. Заведение пользовалось ее услугами, когда уборщица не могла выйти на работу. Блогерша уверена, что решение связано с ее публикациями в сети о нарушениях со стороны местных властей. Она также заявила, что продолжит отстаивать свои права.

Женщина рассказала об отключении света в доме, где проживает со своим супругом и пятью детьми, в начале апреля 2021 года. По словам Бутошиной, они не заплатили за электроэнергию 1,8 тысячи рублей. Блогерша посчитала, что власти поселка решили таким образом отомстить ей за публикацию видео, в которых она критиковала состояние местных дорог и высказывала недовольство по поводу работы электросетевой компании.

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