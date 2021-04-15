В Запорожской области Украины дорожные рабочие засыпали яму слепками зубов из местной стоматологической клиники. Об этом пишет «Страна.UA».

Очевидцы обратили внимание на «прогрессивный способ» починки дорог в районе Бабурка города Запорожье. На появившемся в Instagram-аккаунте «Это Запорожье» ролике видны сотни лежащих в выбоине гипсовых слепков челюстей, причем на каждом из них маркером написана фамилия пациента.

В комментариях начали шутить на тему находки. В частности, пользователи похвалили зубную фею за ремонт «зубодробительной» дороги. Другие же предположили, что это «мемориал всем тем, кто отбил зубы на дорогах».

13 апреля сообщалось, что житель Южно-Сахалинска Владимир Ильин пробил колесо в дорожной яме, после чего посадил в ней редис. Таким образом россиянин попытался привлечь внимание властей и общественности к проблеме. Автолюбитель купил специальную землю, посадил в яме редис, а видео с процессом загрузил в социальные сети. Выращенные овощи он пообещал подарить губернатору области и министру транспорта и дорожного хозяйства. При этом мужчину оштрафовали за выход на проезжую часть.