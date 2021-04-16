Меркель привилась вызывающей тромбы вакциной

Канцлер Германии Ангела Меркель привилась вакциной шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle.

Отмечается, что 66-летний политик не стала «разводить шумиху» из-за своей вакцинации, а ограничилась коротким заявлением. В Германии препарат используют только для вакцинации людей старше 60 лет. Такое решение продиктовано риском возникновения тромбов у привитых граждан младше 60.

Ранее сообщалось, что Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, запланированную на 11 апреля. Причиной этого стало заседание руководства «Христианско-демократического союза», правящей в ФРГ партии, на котором должна была присутствовать канцлер.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сочло тромбоз, возникающий после вакцинации препаратом AstraZeneca, редким побочным эффектом.