Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины Донецка из крупнокалиберных минометов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что удар был нанесен утром 16 апреля. На территорию города упали два снаряда, выпущенные из 120-миллиметрового миномета. По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Отмечается, что представители Луганской народной республики также сообщили о двух эпизодах нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ: обстрелам из гранатометов подверглись населенные пункты Калиново и Золотое.

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В свою очередь украинский штаб Операции объединенных сил не зафиксировал 16 апреля обстрелов со стороны позиций ополчения. При этом командование сообщило о трех случаях нарушения режима перемирия, в том числе «дистанционным минированием с использованием беспилотного летательного аппарата». Сводка об этом размещена на странице штаба в Facebook.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Ленте.ру» отверг возможность примирения с действующими властями Украины и добавил, что Донбасс никогда не поддержит киевское руководство. «Оно в прямом смысле слова нас убивало и продолжает убивать», — сказал он.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.