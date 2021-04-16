Появилось видео выступления российской фигуристки в расстегнутом платье

Появилось видео выступления российской фигуристки Виктории Синициной в расстегнутом платье на командном чемпионате мира в японской Осаке. Ролик доступен на YouTube-канале Первого канала.

Синицина в паре с Никитой Кацалаповым заняла первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Спортсмены получили за произвольную программу 130,15 балла, принеся российской команде 12 баллов.

После выступления в шести видах программы российская команда набрала 91 очко и лидирует в соревнованиях. На втором месте общего зачета располагается команда США, набравшая 83 очка. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира японцы, набравшие 78 баллов.

Соревнования продлятся до 18 апреля. На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев. Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не выигрывала турнир.