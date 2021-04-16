Российского посла вызвали в МИД Литвы

Российского посла Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы и выразили «неодобрение нынешней внешней политики России и нарушений прав человека». Об этом 16 апреля сообщили в литовском министерстве, передает РИА Новости.

Вильнюс выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и Алексея Навального. МИД Литвы также раскритиковал Москву за «попытки повлиять на выборы в США и других странах» и «финансирование деятельности, направленной против американских войск в Афганистане».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа пообещал найти способ помочь Украине в обеспечении безопасности в Донбассе. «Литва поддерживает сильный сигнал генсека НАТО и президента США в адрес России — незамедлительная деэскалация ситуации обязательна», — заявил Науседа.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов. Украина заявляет о наращивании российского военного присутствия в регионе. В Кремле отметили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.