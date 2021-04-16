Посольству США запретят нанимать граждан России и третьих стран

Посольству и генконсульствам США запретят нанимать граждан России и третьих стран. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит «Интерфакс».

Лавров пояснил, что с этой целью МИД запустит специальную процедуру. По его словам, она будет отвечать требованиям Венской конвенции о дипломатических сношениях и российскому законодательству.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

На следующий день, 16 апреля, МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Помимо ограничений по найму сотрудников в американские дипломатические представительства в России, Москва выдворит 10 американских дипломатов и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России.