Новый владелец «Ведомостей» раскрыл цену покупки издания: АО «Бизнес Ньюс Медиа», которое издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, было продано 27 мая 2020 года за 160 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность АО «Саппорт», которое тогда заключило соответствующий договор купли-продажи с прежним владельцем издания — АО «Аркан Инвестмент».

Новый собственник за 14 миллионов рублей заключил договоры с прежними инвесторами газеты об уступке требований по ранее выданным займам.

Единственный акционер АО «Саппорт» — основатель медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. Новым собственником издания он объявил себя 29 мая 2020 года.

В феврале 2020-го бывший владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев заявил, что газета принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова. Весной 2015 года Кудрявцев приобрел у финской компании Sanoma Corp. 33 процента компании-владельца издателя «Ведомостей». Однако осенью того же года этот и другие медиаактивы Кудрявцева были переданы его супруге — Яне Мозель-Кудрявцевой.

В марте 2020 года сообщалось, что 100 процентов акций АО «БНМ», которое издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, приобрели гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович. Как отмечает само издание, Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера.