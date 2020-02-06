У газеты «Ведомости» сменился владелец

Газета «Ведомости» больше не принадлежит Демьяну Кудрявцеву. О смене владельца он сообщил в интервью RTVI.

По словам Кудрявцева, он больше года не имеет доли в издании — владельцем теперь является семья его бизнес-партнера Владимира Воронова. Он добавил, что Воронов входит в состав совета директоров издания.

«Он был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес ньюс медиа"), которая издает газету "Ведомости"», — уточнил Кудрявцев. Бывший гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» пояснил, что хоть и не имеет доли, но остается в совете директоров «Ведомостей».

Весной 2015 года Кудрявцев приобрел у финской компании Sanoma Corp. 33 процента компании-владельца издателя «Ведомостей». Однако осенью того же года этот и другие медиа-активы Кудрявцева были переданы супруге — Яне Мозель-Кудрявцевой. Такое решение было принято из-за новых поправок в закон о СМИ, запрещавших иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь больше 20 процентов в компаниях-учредителях российских СМИ.

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