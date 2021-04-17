Щербакова отреагировала на историческую победу сборной России на командном ЧМ

Анна Щербакова отреагировала на историческую победу сборной России на командном чемпионате мира в японской Осаке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка отметила, что перед выходом на лед в произвольной программе узнала о том, что ее команда досрочно выиграла турнир. Это помогло ей кататься в свое удовольствие. Россиянка также выразила надежду, что ее выступление понравилось болельщикам.

На командном чемпионате мира Щербакова первенствовала и в короткой, и в произвольной программах. Это позволило ей принести в копилку команды 24 очка.

После выступления в восьми видах программы российская команда набрала 125 очков и выиграла турнир. На втором месте общего зачета располагается команда США, набравшая 110 очков. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира японцы, в их активе 107 баллов.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU). Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России выиграла турнир впервые в истории.