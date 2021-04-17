В Госдуме предрекли нападки на российских фигуристов за победу на командном ЧМ

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на историческую победу сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира в японской Осаке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Функционер отметил важность успеха в предолимпийский сезон и добавил, что спортсмены с хорошим настроением будут готовиться к Играм. Он также предрек нападки со стороны «недругов». «Нас снова будут обвинять вместо того, чтобы порадоваться нашей победе — пусть даже с обычной спортивной завистью», — добавил Свищев.

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После выступления в восьми видах программы на турнире в Осаке российская команда набрала 125 очков и выиграла соревнования. На втором месте общего зачета располагается команда США, набравшая 110 очков. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира японцы, в их активе 107 баллов.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU). Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России выиграла турнир впервые в истории.