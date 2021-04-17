Канада приостановила военную миссию на Украине

Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса среди военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CBC News.

По словам представительницы Объединенного оперативного командования Канады Алексии Кройзер, решение принято для защиты членов оперативной группы и для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Она добавила, что члены персонала с подтвержденным диагнозом были изолированы.

Как пишет издание Globe and Mail, в канадской миссии задействовано около 200 военных, они рассредоточены по 12 разным пунктам на Украине. Число зараженных военнослужащих не раскрывается, однако, по данным газеты, крупная вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине.

Тренировочная миссия Вооруженных сил Канады (CAF) под названием

UNIFIER длится с 2015 года. Она была инициирована по просьбе украинского правительства. Тренировочная миссия проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.