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Массовая гибель черепах произошла в озере воронежского заповедника

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Фото: Общероссийский народный фронт

Специалистами была зафиксирована массовая гибель черепах в озере Воронежского биосферного заповедника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора заповедника Николая Козака.

«В Черепашьем озере обнаружено несколько десятков погибших черепах. Около деревни Маклок всплыли погибшие черепахи и рыба. Сейчас черепах взяли на изучение на предмет наличия паразитов, также взяли пробы воды в озере», — заявил Козак. Он добавил, что гибель животных могла быть связана с промерзанием озера.

Отмечается, что воронежские власти уже начали проверку по факту массовой гибели обитателей резервата. Также известно, что на месте побывала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер и специалисты Росприродназдора.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был основан для поддержки популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тысячи гектаров на территории Липецкой и Воронежской областей.

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