Россия
 
Последние новости
КГБ Белоруссии сообщил о связи адвоката Зенковича со спецслужбами США
«Спартак» потерпел разгромное поражение от аутсайдера РПЛ
Победа сына Кадырова в боксерском поединке вызвала вопросы у фанатов
На Украине возбудили уголовное дело против главы Минюста
Умер отец президента Туркмении
«Манчестер Юнайтед» выиграл пятый матч подряд в АПЛ
США призвали к осторожным полетам над Украиной и Россией
Ученые выявили три этапа старения человека
Массовая гибель черепах произошла в озере воронежского заповедника
Новости партнеров
Прослушать новость

Десятки трупов диких животных обнаружили в Краснодарском крае

Перейти в «Мою Ленту»

В районе хутора Молькино в Краснодарском крае местными жителями были обнаружены десятки трупов диких животных. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев в воскресенье, 18 апреля.

Отмечается, что на одной из полян лежало множество туш застреленных и задушенных лис и волков. Местные жители предположили, что причиной тому мог стать санитарный отстрел диких зверей, однако истинные мотивы произошедшего остаются неизвестными.

Комментариев от сотрудников правоохранительных органов и региональных органов природного надзора на момент написания заметки не поступало.

Ранее сообщалось о массовой гибели черепах в озере Воронежского биосферного заповедника. В администрации резервата предположили, что это могло произойти из-за промерзания водоема.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На хуторе под Краснодаром обнаружили десятки убитых лис и волков (18+)
Массовая гибель черепах произошла в озере воронежского заповедника
Пятиметровый гребнистый крокодил схватил крупную черепаху и попал на видео
Баренцево море оказалось накопителем мусора из всей Атлантики