Десятки трупов диких животных обнаружили в Краснодарском крае

В районе хутора Молькино в Краснодарском крае местными жителями были обнаружены десятки трупов диких животных. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев в воскресенье, 18 апреля.

Отмечается, что на одной из полян лежало множество туш застреленных и задушенных лис и волков. Местные жители предположили, что причиной тому мог стать санитарный отстрел диких зверей, однако истинные мотивы произошедшего остаются неизвестными.

Комментариев от сотрудников правоохранительных органов и региональных органов природного надзора на момент написания заметки не поступало.

Ранее сообщалось о массовой гибели черепах в озере Воронежского биосферного заповедника. В администрации резервата предположили, что это могло произойти из-за промерзания водоема.