Емельяненко отреагировал на победу Харитонова в поединке на голых кулаках

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на недавнее выступление соотечественника Сергея Харитонова в поединке на голых кулаках. Об этом сообщает «Всепроспорт».

39-летний тяжеловес с юмором отнесся к победе Харитонова на турнире Stone Faces, который прошел в США. «Рад за него. Нашел свою организацию свой уровень соперников. У того парня два поражения — то что надо Харитоше», — заявил Емельяненко. Он добавил, что его будущий соперник рэпер Джиган смог бы одолеть и Харитонова, и его оппонента.

18 апреля стало известно, что Харитонов одержал победу нокаутом в своем дебютном поединке в боксе на голых кулаках. Соперником россиянина стал американец Майк Кук.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. Тогда он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову в поединке по правилам MMA. Его последний боксерский поединок прошел в ноябре 2019-го. Ему противостоял пауэрлифтер Михаил Кокляев. Поединок закончился победой Емельяненко.

Емельяненко и Харитонов неоднократно вступали в перепалку в социальных сетях. Конфликт между бойцами начался еще в 2011 году. Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride.