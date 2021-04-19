Скончалась старейшая американка

В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, скончалась старейшая жительница США. Об этом сообщает Associated Press.

По различным данным, Хестер Форд (Hester Ford) родилась в 1904 или 1905 году. В августе 2020 года родственники отмечали ее 116-летие, однако в Геронтологической исследовательской группе, отслеживающей и проверяющей супердолгожителей, полагают, что женщине было лишь 115 лет. Согласно ее заключению, Хестер Форд умерла в возрасте 115 лет и 245 дней.

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Американка вышла замуж в 14 лет и через год родила первого ребенка. Всего у нее было 12 детей, 68 внуков, 125 правнуков и более 120 праправнуков. До 108 лет она никогда не была в больнице, жила в своем доме без посторонней помощи и до пандемии COVID-19 каждый месяц посещала церковь.

В 2020 году сообщалось, что Хестер Форд сохраняет остроумие, способна самостоятельно питаться и ходит на короткие расстояния с помощью ходунков. На вопрос о секрете ее долголетия она отвечала: «Я просто правильно живу, вот и все».

После смерти Хестер Форд старейшими американками стали Тельма Сатклифф (Thelma Sutcliffe) из Небраски и Мария Браньяс Морера (María Brañas Morera) из Калифорнии. И той, и другой женщине исполнилось 114 лет.