Нурмагомедов отреагировал на создание футбольной Суперлиги

Российский боец смешанного стиля (MMA) и болельщик мадридского «Реала» Хабиб Нурмагомедов отреагировал на создание Суперлиги. Комментарий спортсмена опубликован под постом в Instagram-аккаунте 443.

32-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), оставил надпись «no way». Ее можно перевести как «только не это» или «ни за что». Другие пользователи также не одобрили новость о проекте. Многие из них «хоронят» футбол в своих комментариях.

19 апреля стало известно о создании футбольной Суперлиги, закрытого чемпионата, где будут участвовать топ-клубы Европы. На данный момент в проект вовлечено 12 клубов Старого Света: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Нурмагомедов неоднократно посещал матчи мадридского «Реала». Он также поддерживает связь с бывшими и действующими игроками клуба. В частности, Криштиану Роналду. Россиянин — бывший чемпион UFC в легком весе.