Ведущий «Жить здорово!» назвал правильный способ борьбы с кашлем

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал правильный способ борьбы с кашлем, который возникает у ребенка из-за насморка. Своим методом доктор поделился в Instagram.

Продеус объяснил, как возникает кашель. По его словам, когда на слизистую носоглотки попадают вирусы, вызывающие ОРВИ, в этом месте развивается ответная защитная реакция, которую вызывает иммунитет. Одно из ее проявлений — это увеличение выработки прозрачной слизи. Кашель же — это попытка избавиться от нее.

«Слизь содержит возбудителей заболевания, которые "вымываются" с поверхности слизистой. Такой кашель при ОРВИ не требует специального лечения», — подчеркнул врач и добавил, что ОРВИ нужно лечить только промыванием носа изотоническими солевыми растворами.

Чтобы помочь организму ребенка справиться с кашлем, он порекомендовал увлажнять воздух в помещении и соблюдать питьевой режим. «Так мокрота не будет пересыхать и будет легко выводиться из организма», — заметил врач.

Он также посоветовал гулять с ребенком на свежем воздухе, если у него нет температуры и если ему не нужен постельный режим, регулярно промывать нос солевым раствором и высмаркивать его, а также спать с приподнятой верхней частью постели — например, на высокой подушке.

Ранее Продеус назвал идеальную для здоровья детей «погоду в доме». Врач посоветовал поддерживать в помещении комфортную температуру в пределах 18-22 градусов. При этом он посоветовал не заставлять детей носить дополнительные теплые вещи, если дома не холодно.