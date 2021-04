Диснейленды уличили в маскировании неприглядных объектов специальной краской

В тематических парках развлечений «Диснейленд» используют специально разработанную краску, чтобы скрыть от глаз посетителей неприглядные объекты. Об этом рассказал ведущий подкаста Life's A Party Пол Макгроарти, фрагмент был опубликован в TikTok.

Цвет краски называется Go Away Green («Прочь отсюда зеленый»), и она была создана для маскирования разного рода столбов, дверей и прочих объектов в парках. Фанаты парков также уличили компанию в том, что она использует краску с названием No See Um Grey (Не вижу серый).

