Мировая банковская система оказалась под угрозой разрушения

Внедрение цифровых валют может оказать серьезное влияние на мировую банковскую систему, поставив ее под угрозу разрушения. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Центробанки многих стран проявляют все больший интерес к цифровым деньгам, однако такие планы могут «фактически разрушить финансовую систему». Эксперты отмечают, что традиционные банки и финтех-стартапы рискуют потерять депозиты клиентов, также есть проблема с конфиденциальностью при использовании цифровых валют.

В отчете Morgan Stanley, говорится, что 86 процентов центральных банков мира изучают цифровые валюты. Около 60 процентов работают над проверкой концепции, но только 14 процентов запустили пилотную программу или находятся в стадии ее разработки.

В апреле российский Центробанк представил план внедрения цифровой валюты. Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица. Тестировать прототип собираются в будущем году.

Аналогичные планы есть у несколько стран. Например, Великобритания захотела выпускать собственную цифровую валюту: Казначейство Великобритании и Банк Англии создали для изучения вопроса рабочую группу. Активнее всех в этой сфере работает Китай. В Пекине анонсировали эксперимент, в рамках которого горожанам должны заплатить за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового юаня.