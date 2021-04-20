В Литве обнаружили неизвестную мутацию коронавируса

Неизвестную мутацию коронавируса обнаружили в Литве. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил ТАСС.

«В районном центре Аникщяй зафиксированы несколько десятков случаев коронавируса, вызванного мутацией, которая не связана с британским, южноафриканским или каким-то другим известным нам штаммом», — сказала глава регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.

Всего выявлены 35 зараженных, треть из них уже выздоровели. Большинство переболели бессимптомной формой COVID-19, но несколько пациентов попали в больницу.

«Ничего необычного как будто нет. Данных о том, что зафиксированная разновидность особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку, не получено. Необходимы дальнейшие наблюдения», — подчеркнула Сапкаускене.

В начале апреля в Литве выявили более семи тысяч случаев заражения коронавирусом на норковой ферме. Причиной массового заражения животных мог стать инфицированный коронавирусом работник фермы.