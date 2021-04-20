Бузовой подобрали замену в «Доме-2»

Новой ведущей «Дома-2» на телеканале «Ю» выбрана бывшая участница телепроекта Рима Пенджиева. Как сообщает «Комсомольская правда», она может занять место Ольги Бузовой, объявившей об уходе с шоу.

Первоначально на роль ведущей рассматривали Викторию Боню, но в результате от нее решили отказаться. Как сообщается, это произошло из-за личной неприязни ведущей Ксении Бородиной.

После этого на замену Бузовой из Киева позвали бывшую участницу Пенджиеву. Она успешно прошла стажировку, однако окончательного решения об ее участии в качестве ведущей пока не принято.

Ранее ведущий реалити-шоу Влад Кадони спрогнозировал, какое будущее будет ждать проект без Бузовой. Он уверен, что уход популярной певицы никак не скажется качественно ни на жизни участников, ни на контенте, который производится. Кадони также добавил, что не видит смысла в поисках пятого ведущего.

В начале апреля Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». Свое решение она объяснила тем, что ее история в "Доме-2" закончена. Источники утверждали, что против участия Бузовой в проекте могли выступить на ТНТ.