Совместное исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир» (есть в распоряжении «Ленты.ру») показало, что россияне поверили в будущее своей экономики и стали позитивно смотреть на ее перспективы.

Материалы по теме Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

По сравнению с апрелем 2020 года, когда начиналась пандемия коронавируса и вводились связанные с ней ограничений, вдвое сократилось число респондентов, считающих, что экономическая ситуация в целом в ближайшее время ухудшится — 34 процента против 64 годом ранее.

При этом также возросло число тех, кто не считает, что экономическая ситуация в скором времени может улучшиться — 43 процента против 21 годом ранее. Однако, как подчеркивают авторы, этот вариант ответа означает, что выбравшие его респонденты могут сохранять надежду на стабилизацию положения.

Доля ожидающих улучшения в ближайшие несколько лет выросла с девяти до 12 процентов, предполагающих такое развитие событий — с шести до 10 процентов.