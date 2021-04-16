В Кремле заявили об экономической стабильности

Стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
В Кремле считают, что экономика выдержит новые санкции США. Песков добавил, что эффективность работы экономического блока признана международно и поводов сомневаться в этом нет.
Ранее США ввели санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям нельзя будет напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином. Однако они по-прежнему смогут приобретать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В российском Минфине считают, что санкции несут упущенную выгоду американским финансовым институтам. По словам главы ведомства Антона Силуанова, российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, а спрос на него по-прежнему остается высоким.
Американские инвесторы посчитали новые санкции слишком мягкими. «Худшие ожидания не оправдались», — констатировал инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо и подчеркнул, что новые ограничения «не способны потрясти российскую экономику».