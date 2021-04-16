В Кремле заявили об экономической стабильности

Стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

В Кремле считают, что экономика выдержит новые санкции США. Песков добавил, что эффективность работы экономического блока признана международно и поводов сомневаться в этом нет.

Ранее США ввели санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям нельзя будет напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином. Однако они по-прежнему смогут приобретать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

В российском Минфине считают, что санкции несут упущенную выгоду американским финансовым институтам. По словам главы ведомства Антона Силуанова, российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, а спрос на него по-прежнему остается высоким.

Американские инвесторы посчитали новые санкции слишком мягкими. «Худшие ожидания не оправдались», — констатировал инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо и подчеркнул, что новые ограничения «не способны потрясти российскую экономику».