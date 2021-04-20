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В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата

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Петр Толстой
Петр Толстой
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что перед ним извинились за выходку депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко во время заседания в ПАСЕ 20 апреля. Об этом политик написал в Telegram.

Толстой рассказал, что получил письмо с извинениями от лидера консерваторов. «Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки», — написал он.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила отозвать Гончаренко из ПАСЕ, а также назвала его хамом.

20 апреля во время заседания ПАСЕ член постоянной делегации Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко поднял украинский флаг и заявил, что Россия убивает украинских солдат.

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