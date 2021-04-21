Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
Самая красивая женщина в мире вернула в моду популярные в 2000-х бриджи
На Украине испортили несколько сотен доз вакцины от коронавируса
Москвичей предупредили о «погодной лихорадке» 
Россиянин усомнился в качестве спирта и убил двух человек
Игрокам «Шальке» пришлось убегать от фанатов после вылета клуба из Бундеслиги
Кремль объяснил суть красной черты из послания Путина
Пойманной ФСБ с 25 миллионами рублей главе российского суда вынесли приговор
«Нечестного» сына российского олигарха заставили отдать миллионы долларов матери
Смартфоны без российских приложений признали «некачественными»
Новости партнеров
Прослушать новость

Послание Путина Федеральному собранию длилось 78 минут

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию длилось 78 минут, мероприятие проходило в центральном выставочном зале «Манеж», сообщает ТАСС в среду, 21 апреля.

Нынешнее послание стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для действующего президента страны.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, перечень поручений по итогам послания будет оперативно подготовлен.

В частности, Путин анонсировал единовременную выплату семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, президент пообещал установить выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц и выплаты на детей из неполных семей.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин пообещал семьям школьников по 10 тысяч рублей
Путин начал послание Федеральному собранию
Кремль прокомментировал послание Путина