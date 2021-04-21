Послание Путина Федеральному собранию длилось 78 минут

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию длилось 78 минут, мероприятие проходило в центральном выставочном зале «Манеж», сообщает ТАСС в среду, 21 апреля.

Нынешнее послание стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для действующего президента страны.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, перечень поручений по итогам послания будет оперативно подготовлен.

В частности, Путин анонсировал единовременную выплату семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, президент пообещал установить выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц и выплаты на детей из неполных семей.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.