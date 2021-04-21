Харитонов назвал цену за бой с «алкашом» Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов назвал цену за бой с соотечественником Александром Емельяненко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что согласен подраться с Емельяненко за 50 миллионов рублей, если организаторы предпочтут его рэперу Джигану. «Если организаторы хотят этого боя, то пускай выходят на меня. Можем погонять алкаша по рингу», — сказал он, добавив, что Емельяненко не тренируется и не соблюдает режим.

19 апреля Емельяненко иронично отнесся к победе Харитонова на турнире Stone Faces, который прошел в США. Он посчитал, что спортсмен нашел свой уровень соперников, победив нокаутом американца Майка Кука, на счету которого два поражения.

9 апреля стало известно, что Джиган запросил за поединок с Емельяненко 50 миллионов рублей. В ответ боец заявил, что сумма выглядит адекватной, так как на лечение после поединка рэперу точно потребуется не меньше.