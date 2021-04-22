«Барселона» сделала заявление по поводу Суперлиги

Руководство «Барселоны» выступило с заявлением по поводу участия клуба в Суперлиги Европы. Текст доступен на сайте сине-гранатовых.

В заявлении сказано, что в клубе признают необходимость тщательного анализа причин недовольства, с которым была встречена новость о создании Суперлиги. При этом отказ от участия в проекте руководители «Барселоны» считают исторической ошибкой.

Также 22 апреля президент мадридского «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес подтвердил, что основатели проекта продолжат искать пути его реализации. Он подчеркнул, что новый турнир не отменяется, а лишь приостановлен.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил инициативу создания обособленного турнира топ-клубов. В организации заговорили о возможных санкциях. На фоне недовольства УЕФА, представителей европейских лиг и фанатов сразу шесть представителей Суперлиги из числа клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) заявили о выходе из проекта.

Об учреждении Суперлиги стало известно 19 апреля. О проекте было объявлено на сайте мадридского «Реала».