Эксперт раскрыла правильную длину брюк в 2021 году

Эксперт раскрыла способ подобрать брюки правильной длины в соответствии с трендами 2021 года. Соответствующий материал появился в блоге «Деловая косметичка» на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению автора, такой выбор зависит от конкретной модели штанов. Например, штанины брюк палаццо должны быть длинными, поскольку таким образом они визуально вытянут ноги. «Если взять брюки с завышенной талией и добавить к ним хотя бы небольшой каблук — ноги становятся просто бесконечными», — уверяет специалист.

Актуальные в нынешнем весенне-летнем сезоне брюки клеш с разрезами также рекомендуется выбирать длиною ниже щиколоток. Эксперт отмечает, что представленные в магазинах укороченные варианты невыгодно подчеркивают фигуру, поэтому от них следует отказаться.

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В то же время полуспортивные джоггеры и брюки карго, которые имеют манжеты и резинку, можно выбирать как укороченные, так и длинные.

Специалистка добавила, что зауженные книзу модели брюк лучше смотрятся на фигуре, если их длина обнажает щиколотки, тогда как прямые штаны от классических костюмов «идеальны в максимальной длине, особенно в стильных строгих образах».

Ранее в апреле автора блога O_Beauty перечислила россиянкам неподходящие для жизни модные тренды. Среди них оказались трендовые атласные юбки, продающиеся в масс-маркетовых магазинах. По словам эксперта, они чаще всего сшиты из дешевой синтетической ткани, на которой собирается пыль и мелкий ворс.