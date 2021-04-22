Мир
 
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска с южных рубежей страны
Заслуженный тренер России назвал Панарина недостойным защищать флаг страны
Власти Москвы ответили перенесшей инсульт Водонаевой
МИД пообещал позаботиться о российских гражданах в Чехии
Россиянам перечислили неподходящие для взятия кредита поводы
Девушка разоблачила изменения внешности блогеров после фотошопа на своем примере
Россияне с инвалидностью смогут получить второе образование бесплатно
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
Курс рубля взлетел
Новости партнеров
Прослушать новость

Турецкий журналист назвал Путина крепким орешком и кошмаром для США

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Турецкий журналист Берджан Тутар назвал президента России Владимира Путина крепким орешком и кошмаром для президента США Джо Байдена. Соответствующее мнение он высказал в своей статье на сайте газеты Sabah, комментируя послание российского лидера Федеральному собранию.

По словам Тутара, Путин преподал «бандитскому Западу» урок, сделав выпад в его адрес. Он считает, что послание президента является манифестом нового мира, а по степени ультимативности — такое же революционное, как и заявление Путина о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Журналист также выразил уверенность, что у США уже нет той мощи, чтобы дать отпор на военные ходы России. По его мнению, из-за этого Вашингтон давит на Москву при помощи кризиса на Украине.

В ходе послания Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля, Путин сравнил недругов страны со злодеями сказки Редьярда Киплинга «Маугли». По словам президента, недоброжелатели «цепляют Россию» и крутятся возле нее, как тигр Шерхан и его приспешник Табаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя слова российского лидера, заявила, что в Белом доме не принимают на свой счет высказывание Путина, отметив, что у администрации США «толстая кожа».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘ABD ve çakallarına’ Putin’den tarihi ayar
На Украине призвали «не расслабляться» после послания Путина
В Совете Федерации прокомментировали реакцию США на сравнение с Шерханом